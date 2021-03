Flamengo enfrenta o Resende pela 4 rodada do Campeonato Carioca 2021 Daniel Castelo Branco

Publicado 19/03/2021 23:03 | Atualizado 19/03/2021 23:23

Com muitos jogadores do elenco principal e em noite marcada por pinturas, o Flamengo recebeu o Resende no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2021 e goleou o adversário por 4 a 1 e manteve a invencibilidade no Estadual. Os gols foram marcados por Vitinho, Pedro e Rodrigo Muniz, duas vezes. Paulo Victor descontou para os visitantes.

O primeiro tempo foi comandando pelo Flamengo, que não conseguiu transformar as chances que teve em gol. Ao todo, só nos 45 minutos iniciais, o Rubro-Negro finalizou nove vezes à meta do Resende, porém não conseguiu balançar a rede. A primeira chance foi aos dez minutos. Vitinho recebeu na ponta direita e cruzou na medida para Pedro. O camisa 21 chegou finalizando, mas Fraga fez linda defesa.

No minuto seguinte, Pedro, novamente, desperdiçou ótima chance. Michael, pela esquerda, cruzou com perfeição para o centroavante. O camisa 21 finalizou de perna direita para mais uma boa defesa do goleiro Fraga. E não parou por aí. Logo depois, mais uma ótima oportunidade rubro-negra. Pepê recuperou na área de ataque e rolou para Pedro que, de costas, finalizou de calcanhar e perdeu mais um gol.

Aos 15, o lance que deixou todos preocupados no campo e também fora dele. Hugo Moura subiu para disputar a bola aérea e levou a pior. Após ficar alguns instantes caído no chão, o camisa 17 foi substituído por Richard, foi direto para o vestiário e levou oito pontos no local, que sofreu um corte profundo.

Após a mudança, o Flamengo deu uma melhorada na troca de passes. Richard, aos 31, arriscou de fora da área e quase marcou uma pintura no Maracanã. No lance seguinte, o colombiano fez boa jogada e achou Pedro dentro da aérea, o camisa 21 dominou bem e chutou forte e Fraga defendeu. Aos 48, já nos acréscimos, o atacante rubro-negro ainda teve mais uma chance de balançar a rede e desperdiçou. Vitinho encontrou o companheiro, que pegou de primeira, mas foi para fora.

No segundo tempo, o Flamengo voltou sem Richard e com Muniz em seu lugar. A mudança surtiu efeito, e Vitinho abriu o placar logo aos três minutos. E que golaço! O camisa 11 dominou pela direita e soltou a bomba. No ângulo, sem chance para o goleiro Gustavo Fraga. Na jogada seguinte, Pepê tentou imitar o companheiro, mas mostrou que não tem o mesmo potencial e isolou a bola.

Aos 11, Pedro, que perdei muitas oportunidades no primeiro tempo, desencantou. O camisa 21 pressionou e roubou a bola na área ofensiva. Rodrigo Muniz recebeu e chutou forte e, após bate-rebate, Vitinho finalizou no travessão. Na sobra, Pedro subiu para cabecear e ampliar o marcador.

Quando o Flamengo ainda comemorava, o Resende deu um susto no Rubro-Negro. Jeanderson cobrou escanteio na área e, depois do desvio na primeira trave, o camisa 5 finalizou para diminuir e comemorar bastante na beira do gramado, com direito a dancinha.

Apesar do susto, o Flamengo chegou ao terceiro gol com rapidez e com direito a mais uma pintura no Maracanã. Matheuzinho recebeu na ponta direita e fez bom cruzamento pela direita, e Rodrigo Muniz chegou de primeira, mandando um chute de rara felicidade, fazendo um golaço.

Após o terceiro, alguns jogadores rubro-negros começaram a sentir câimbras. Pedro, com desgaste físico, pediu para ser substituído e deu a vaga para Lázaro. O camisa 10, acionado aos 42 do segundo tempo, entrou ligado no jogo e participou do quarto gol. O meia-atacante chutou de longe, Fraga deu rebote, Michael foi esperto e rolou para Muniz, que apenas empurrou para fazer o seu segundo no jogo e fechar o caixão do Resende.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira para pegar o Botafogo no Nilton Santos, às 21h35, pela quinta rodada da Taça Guanabara.