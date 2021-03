Rafinha Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 11:10

Rio - Ao longo da semana, a novela entre Flamengo e Rafinha movimentou o mercado da bola. Mas de acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, em seu blog no "Uol Esporte", as negociações chegaram ao fim, já que o clube deseja respeitar seu orçamento previsto para a temporada. O lateral foi avisado ao fim da vitória do Rubro-Negro por 4 a 1 pelo Resende, na sexta-feira.

Ainda de acordo com o jornalista, a decisão não passou pelo técnico Rogério Ceni e nem pelo departamento de futebol do clube. Vale lembrar que o Flamengo está sem receber receitas de bilheteria e vem sofrendo com queda drástica no programa sócio torcedor durante a pandemia.



Mauro revela ao blog que a não contratação do atleta passa também pela "ineficiência do marketing", que causa "mal-estar" nos bastidores desde que Rodolfo Landim assumiu o clube. Atualmente, o Flamengo possui quatro espaços vazios para publicidade em seu uniforme.

Além do Flamengo, o Grêmio é um dos clubes que estão interessados em promover o retorno do atleta ao futebol brasileiro.