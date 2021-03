Hugo Souza está na ira do Ajax Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 20/03/2021 21:03 | Atualizado 20/03/2021 21:05

O Flamengo goleou o Resende por 4 a 1 na última sexta-feira, no Maracanã, e confirmou o favoritismo mesmo com uma equipe alternativa. A partida contou com o retorno de Hugo Souza, goleiro que está na mira do Ajax, equipe holandesa que monitora o jogador rubro-negro há meses.

Horas antes de o jogo começar, a equipe de 'scout' do Ajax procurou saber se Hugo Souza, que havia retornado há poucos dias de férias, seria titular para poder fazer mais uma análise dele. Como o goleiro foi escolhido para começar jogando, os funcionários do time holandês estavam de olho no duelo. Ele foi pouco exigido, mas acabou cometendo um erro, no segundo tempo, na saída de bola com os pés, fundamento que tem sido o calcanhar de Aquiles do jovem arqueiro.

Apesar da bobeada, a análise dos 'scouts' do Ajax não mudou, e Hugo Souza segue sendo o alvo número 1 para a meta do time holandês. A estatura, a idade (22 anos) e a possibilidade de projeção na carreira, que conta com convocação para a seleção brasileira, são pontos que fazem a equipe europeia acreditar que o goleiro do Flamengo é um bom nome para a próxima janela de transferência, em julho.

A reportagem tem mantido contato com um dos 'scouts' do Ajax. A ideia era que a comitiva chegasse ao Rio de Janeiro no dia 21 de março (neste domingo), com direito a passagem emitida, mas o noticiário envolvendo a piora no contágio da Covid-19 no Brasil fez com que os holandeses desistissem de embarcar e continuarão, pelo menos por hora, acompanhando o jogador a distância. A tendência é que cheguem em abril.

O Ajax planeja desembolsar 4 milhões de euros, 27 milhões de reais, para adquirir 70% dos direitos econômicos de Hugo Souza. Atualmente, o Flamengo é dono de 90% e o goleiro possui 10%. A diretoria rubro-negra já sabe do interesse do time holandês e não vê com maus olhos uma negociação envolvendo o jogador.

Hugo Souza é cria das categorias de base do Flamengo e chegou ao elenco profissional em 2020, após estourar a idade do Sub-20. Até setembro, o goleiro estava como quarta opção, não era aproveitado e quase se transferiu para o Boa Vista, de Portugal. Mas, como 19 jogadores testaram positivo para Covid-19 na ocasião, ele precisou ser utilizado e deu conta do recado contra o Palmeiras.

Desde então, Hugo Souza fez 27 partidas pelo profissional do Flamengo. Na reta final do Brasileirão 2020, ele foi peça fundamental para Rogério Ceni, já que Diego Alves, titular na meta rubro-negra, ficou mais de dois meses no departamento médico com duas lesões musculares seguidas.