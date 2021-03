Gabigol: irresponsabilidade, prejudicando a si próprio, aos companheiros e ao Flamengo Paulo Lopes / Agnews

Publicado 21/03/2021 16:52

Rio - O último episódio de "Predestinado", série documental sobre a vida de Gabigol no Globoplay, abordou a polêmica ida do jogador a um cassino clandestino em meio à pandemia. No entanto, a empresa responsável pela carreira do jogador tentou impedir que o tema fosse abordado, mas teve o pedido negado pela Justiça.

“Na manhã do dia 20 de março de 2021, o Requerente tomou conhecimento que a Requerida, sem qualquer comunicação prévia ou anuência, irá lançar o episódio do documentário ‘Predestinado’, narrando os detalhes da ida do atleta Gabigol a um local que foi descrito como sendo um cassino e, que devido a aglomeração de pessoas que se encontravam no local, em especial, pela vedação imposta pela Pandemia Mundial causa pelo Covid-19, o mesmo foi convidado a se retirar do recinto e prestar depoimento junto as autoridades competentes”, diz um trecho do documento, divulgado inicialmente pelo portal ‘Mundo Rubro-Negro’.



Na parte final da série, há também trechos da entrevista concedida pelo atacante ao "Fantástico" sobre o tema e palavras do juiz responsável pelo caso.

No último domingo, Gabigol foi detido em um cassino clandestino na cidade de São Paulo. Segundo a polícia, haviam cerca de 200 pessoas no local e o atacante se escondeu embaixo da mesa após a chegada das autoridades.