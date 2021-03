Rodrigo Caio Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - Em duas temporadas pelo Flamengo, Rodrigo Caio já marcou o seu nome na história do clube carioca com dois títulos do Brasileiro, uma Libertadores, além de dois Cariocas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. No entanto, na opinião do defensor, o atual grupo do Rubro-Negro ainda poderá levantar mais troféus nos próximos anos.

"Não vai parar por aí. Não vai parar por aí mesmo. Esse grupo é diferente. Eu vivo pela adrenalina de competir. Aqui, se precisar cobrar os mais experientes, um Filipe Luís ou um Diego Ribas, a gente vai cobrar. Se tiver que cobrar o atacante que faz 50 gols em uma temporada, que é o Gabi, a gente cobra. Se tiver que discutir com o treinador pelo melhor da equipe, a gente vai fazer. Essa é a diferença de um grupo vencedor", afirmou em entrevista ao portal "UOL".

Com a temporada de 2021 começando, o zagueiro admitiu que existem dificuldades, mas que o foco será tentar superar a temporada de 2019, quando o Flamengo foi campeão do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores.



"Temos muito a escrever na história do Flamengo ainda. Ganhamos o bicampeonato brasileiro? Queremos o tri. É muito difícil de ganhar o tri, é muito difícil você ser campeão da Libertadores novamente, é difícil você ser campeão três vezes do Carioca. Faz quantos anos que a gente não é tricampeão carioca? É difícil a gente ganhar a Copa do Brasil", disse.

Sobre essas dificuldades, o zagueiro afirmou que elas se revelam até mesmo no futebol europeu, onde menos clubes têm grandes chances de título. Rodrigo Caio analisou o atual momento das principais ligas do mundo

"Queremos construir uma Era de Títulos. Temos um comandante que respira conquistas, que aspira ser o melhor. Isso é o principal. E não é fácil. Estamos vendo o Liverpool na Premier League, olha o quanto é difícil um time do mais alto nível repetir um feito. Na Espanha, Real Madrid e Barcelona que nada, o líder é o Atlético de Madrid", concluiu.