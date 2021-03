Pedro é um atacante praticamente completo Luciano Belford/Agência O Dia

O Flamengo ganhou uma preocupação para os próximos dias. No clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, pela quinta rodada da Taça Guanabara, aos dez minutos do primeiro tempo, o atacante Pedro sentiu dores na virilha esquerda e foi substituído por Rodrigo Muniz, que marcou gol instantes depois.

A assessoria do Flamengo avisou que Pedro será reavaliado na reapresentação do elenco após o jogo contra o Botafogo. O próximo jogo do Rubro-Negro será no sábado contra o Boavista, às 21h05, em Bacaxá.