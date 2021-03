João Lucas tem sido pouco utilizado por Rogério Ceni Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 13:46

Rio - João Lucas fica no Flamengo. Apesar da negociação encaminhada para emprestar o jogador ao Cuiabá, a diretoria rubro-negra voltou a atrás e desistiu do negócio. Além disso, o lateral-direito tem conversa avançada para renovar o contrato com o clube. As informações são do portal "globoesporte.com".

Com a desistência do Flamengo em contratar Rafinha, a diretoria reavaliou a situação de João Lucas e decidiu manter o jogador. O lateral é visto como peça importante na composição do elenco, já que Isla deve desfalcar a equipe com frequência na temporada, devido a convocações para a seleção chilena.



O lateral estreou na temporada na vitória sobre o Botafogo, na quarta-feira, pelo Campeonato Carioca. Ele entrou no lugar de Matheuzinho aos 41 minutos do segundo tempo.