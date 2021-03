Pablo Marí (Foto: Divulgação/Flamengo)

Por Venê Casagrande

Publicado 30/03/2021 10:56 | Atualizado 30/03/2021 10:57

Desde a saída de Pablo Marí, em junho de 2020, muito se falou sobre os valores da venda do zagueiro ao Arsenal e quanto o Flamengo, de fato, receberia pela transação. Os números estão perto de serem oficializados e representam quase oito vezes do que o Rubro-Negro pagou para contratar o defensor junto ao Manchester City, pelo menos é o que consta no Demonstrativo Financeiro de 2020 que será enviado ao Conselho Deliberativo para que haja votação nos próximos dias.



No meio de 2019, o Flamengo desembolsou 1,2 milhões de euros para ter Pablo Marí no elenco. Um ano depois, o Rubro-Negro acertou a ida do zagueiro para o Arsenal por 8 milhões de euros, segundo o Demonstrativo Financeiro. Na ocasião, a transação virou polêmica porque o clube inglês, para driblar o fair play financeiro, fechou a contratação do defensor em uma "venda disfarçada de empréstimo", com um empréstimo tendo obrigação de compra se o jogador cumprisse metas. O que aconteceu.

No Demonstrativo Financeiro, entretanto, não consta o valor do câmbio da operação e nem em quantas parcelas o Flamengo recebeu o montante do Arsenal. O que está declarado é o valor da operação total e o agregado. A tendência é que o documento fique disponível no site oficial do clube a partir da primeira quinzena de abril.



Desde que chegou ao Arsenal, Pablo Marí entrou em campo 17 vezes e marcou um gol. Porém, o zagueiro enfrentou momentos difíceis no clube inglês, apesar do pouco tempo de casa. O espanhol fraturou o ligamento do tornozelo esquerdo e ficou meses sem disputar uma partida, mas já está recuperado e tem entrado em campo com a camisa dos Gunners.