Rogério Ceni Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 20:04 | Atualizado 31/03/2021 20:04

O Flamengo está escalado para pegar o Bangu nesta quarta-feira, às 21h, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela sétima rodada da Taça Guanabara. A partida vai marcar a estreia do time principal rubro-negro na temporada 2021.

Nas seis primeiras rodadas do Estadual 2021, o Flamengo jogou com uma equipe alternativa, com muitos jovens do Sub-20. O Flamengo vai a campo nesta quarta-feira com Diego Alves; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.