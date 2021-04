Zagueiro Pepe (D) no treinamento do Porto em Anfield Road Lluis GENE / AFP

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 17:50

Rio - Ex-zagueiro da seleção portuguesa e do Real Madrid, Pepe conversou com a TNT Sports nesta semana e revelou torcida a dois clubes brasileiros. Durante o papo, o defensor, que nasceu em Maceió-AL, afirmou que na infância no Brasil, torcia para Flamengo e Palmeiras. Atualmente, o atleta de 38 anos atua pelo Porto, sem sua segunda passagem pelos Dragões.

"No Nordeste a gente torce por dois clubes, pelos clubes do Rio e de São Paulo, principalmente onde morava, Maceió e eu quando pequeno, torcia para o Flamengo e em São Paulo torcia pelo Palmeiras. E por que? Uma vez o Flamengo em um jogo foi jogar lá e eu fui ver o treino, escalava o muro pra ver e gostei", disse Pepe, que foi revelado pelo Corinthians-AL.