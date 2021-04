Pedro: lesão foi confirmada Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 16:08

Rio - O Flamengo divulgou na tarde desta sexta-feira os relacionados para o encarar a Portuguesa, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, no próximo sábado, às 21h05. O Rubro-Negro terá a volta de Pedro e Rodrigo Caio.

Suspenso da estreia na Libertadores, o zagueiro foi relacionado normalmente após ser poupado do duelo contra o Vasco. Já Pedro, se recuperou de uma lesão muscular na coxa sofrida no clássico contra o Botafogo e está à disposição do técnico Rogério Ceni.

Confira os relacionados para a partida contra a Portuguesa. #CRF pic.twitter.com/b5lUpmiqtQ — Flamengo (@Flamengo) April 16, 2021 Confira a lista de relacionados: