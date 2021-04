Gerson foi um dos destaques na vitória do Flamengo contra o Vasco Divulgação

Publicado 18/04/2021 16:24

Rio - A renovação de contrato dos jogadores do Flamengo vem sendo alvo de polêmicas nas últimas semanas. Um dos principais jogadores do elenco, Gerson ainda não teve seu vínculo estendido e não houve reajuste salarial. Em entrevista ao site 'Torcedores.com', Marcão, pai e empresário do camisa 8, tranquilizou a torcida e afirmou que entende os impactos da pandemia do novo coronavírus.

"Temos que nos manter vivos e ajudar uns aos outros. Nada de ganância. Viemos pro Flamengo com uma aceitação muito boa e temos que fazer jus a isso. Ninguém esperava essa pandemia e nossa relação é muito boa", disse Marcão.



Ainda de acordo com a reportagem, a diretoria e o estafe iniciaram conversas para renovação de contrato, mas ainda não avançaram e estão estagnadas. No entanto, Marcão garantiu que Gerson está feliz no Flamengo e vai continuar se dedicando para ajudar o Rubro-Negro a atingir os objetivos na temporada.

"Está tudo muito tranquilo. Estamos felizes no Flamengo e está andando muito bem. Gerson está feliz e vai dar o sangue pelo clube como sempre fez. Entendemos o momento da pandemia, que é muito difícil para toda humanidade, e não temos problema algum por conta de reajuste salarial", completou o pai e empresário do camisa 8 Rubro-Negro.



Protagonista nas principais conquista do Flamengo recentemente, Gerson tem contrato até o fim de 2023. Em 97 jogos disputados, o meia marcou sete gols e deu nove assistências