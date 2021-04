Diego Ribas Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/04/2021 10:31

Rio - Jogador mais experiente do elenco do Flamengo, Diego Ribas é peça fundamental no grupo de Rogério Ceni. Com 36 anos, o atleta não definiu quando será a sua aposentadoria, mas ser treinador é uma das opções que o meia tem para quando ela acontecer. Em entrevista á Fla TV, Diego falou sobre os pontos que o fazem pensar a respeito dessa nova carreira no futebol.

"É uma possibilidade. Nesse momento, não tenho essa certeza. Comecei muito cedo, estreei com 16 anos no profissional, aos 11 fui morar fora. A carreira de jogador é muito exigente, então quanto no mais alto nível que está, mais exigência você tem, tanto da parte física e mental. Emendar uma carreira de jogador para treinador, sabendo que o treinador tem que estar ainda mais presente, coletiva de imprensa, todos os treinos e viagens. Não só no campo, mas também o extracampo", afirmou.

Diego Ribas ultrapassou Zico como o jogador que vestiu mais vezes a camisa 10 do Flamengo em uma Libertadores. Uma outra marca que o meia pretende alcançar tem a ver como número de gols. O atleta marcou 42 pelo Rubro-Negro, faltando 13 para ultrapassar sua marca pessoal pelo Weder Bremen. Caso consiga, o Flamengo será o clube que o jogador mais fez gols na carreira.



"Acredito que dá para passar sim, é mais uma marca. Fico feliz de ter conseguido fazer mais jogos com a 10 do que a nossa maior referência, que é o Zico. E acredito que enquanto houver marcas para buscar no Flamengo, é algo que nós temos que buscar", disse.