Flamengo x Volta Redonda pela 11 rodada do Campeonato Carioca 2021, no estádio do Maracanã. Comemoração do Gol do Vitinho Daniel Castelo Branco

Publicado 24/04/2021 21:05

Diego Alves - Foi pouco exigido pelo time do Volta Redonda e mostrou segurança quando necessário. NOTA 6





Matheuzinho - Comum nas investidas ao ataque e mal na parte defensiva, mostrando que tem mais características de ala do que lateral. NOTA 5





Bruno Viana - Deu mole na marcação no gol de empate do Volta Redonda. Precisa ficar mais ligado. NOTA 5,5





Gustavo Henrique - Ainda parece sentir a pressão de vestir a camisa do Flamengo. Muito nervosismo, mas deu assistência para o gol de Michael. NOTA 6





Renê - Partida comum, como de costume desde que chegou ao Flamengo. NOTA 6





Arão - Em sua posição de origem, ficou mais à vontade do que atuando como zagueiro, mas não foi brilhante. NOTA 6





Gerson - Dono do meio de campo do Flamengo. Bem na marcação e melhor ainda na armação dos ataques. NOTA 8

Diego - Cadenciou muito a bola. Poderia ter dado mais dinâmica ao meio de campo da equipe. NOTA 6





Vitinho - Deu velocidade ao time e marcou um golaço no segundo tempo, com bela finalização. Faz um bom início de temporada. NOTA 8,5

Arrascaeta - Muita habilidade e deu passes de mostram o porquê o uruguaio é chamado de craque pela torcida. NOTA 7





Michael - Apesar do gol feito no primeiro tempo, fez uma atuação fraquíssima e mostrou não ter a menor noção de jogo tático, principalmente sem a bola nos pés. NOTA 6



Pedro - Uma exibição apática e foi pouco efetivo. Não soube se livrar da boa marcação do Voltaço. NOTA 5

Rodrigo Muniz - Entrou no fim. SEM NOTA



Gabigol - Não se entendeu muito bem com Pedro (foi a quarta vez que começaram um jogo juntos). Não foi perigoso à zaga adversária. NOTA 5

Bruno Henrique - Entrou na metade do segundo tempo e deu mais velocidade ao ataque rubro-negro. NOTA 6



Rogério Ceni - Fez certo ao escalar dois zagueiros de ofício na posição e deslocar Arão para o meio. Precisa melhorar o sistema defensivo, que levou dez gols nos últimos cinco gols. NOTA 6