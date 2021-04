Flamengo x Volta Redonda pela 11 rodada do Campeonato Carioca 2021, no estádio do Maracanã. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 21:31 | Atualizado 24/04/2021 21:35

Os jogadores do Flamengo promoveram uma grande atitude na hora de levantar o troféu da Taça Guanabara, conquistada pelo Rubro-Negro neste sábado após vencer o Volta Redonda por 2 a 1, com gols de Michael e Vitinho.

Na hora da comemoração, os capitães do Flamengo, Diego Alves, Diego Ribas e Everton Ribeiro, colocaram o massagista Denir para levantar o troféu. O funcionário, que é o mais antigo do clube, com 45 anos de casa, levou até um susto na hora em que foi chamado.

10 segundos de Flamengo na essência pic.twitter.com/xdGNG4gBd7 — JM (@joaomercio) April 25, 2021

Essa foi a 23ª Taça Guanabara conquistada pelo Flamengo na história do clube. Os jogadores voltam a campo na próxima terça-feira para pegar o La Calera, no Maracanã, pela segunda rodada da Libertadores.