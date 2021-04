Flamengo x Volta Redonda pela 11 rodada do Campeonato Carioca 2021, no estádio do Maracanã. Rogério Ceni, técnico do Flamengo Daniel Castelo Branco

O Flamengo venceu o Volta Redonda, conquistou o título da Taça Guanabara e festejou no campo mais uma taça. Porém, o elenco não tem muito tempo para comemorar e na terça-feira tem mais um jogo importante: contra o La Calera, pela Libertadores da América.

Para este duelo, o técnico Rogério Ceni precisa melhorar o desempenho do setor defensivo. Nos últimos cinco jogos foram dez gols marcados, sendo seis de jogada de bola parada. Neste sábado, o gol sofrido diante do Volta Redonda saiu após escanteio cobrado na área rubro-negra. Depois do jogo, o técnico desabafou:

"Ontem trabalhamos só escanteio defensivo e mesmo assim sofremos o gol. É chato, acho que é o quarto gol em cinco jogos que sofremos de bola parada. Hoje foi o time mais alto que colocamos em campo esse que estivemos aqui. Tivemos o Arão e mais dois zagueiros, depois ainda colocamos o Bruno Henrique que é um bom cabeceador. Temos que fazer mais treinamentos. É chato tomar esse tipo de gol."

Sobre o Unión La Calera, Rogério Ceni disse que assistiu ao jogo do time chileno diante da LDU, na última terça-feira. Segundo o treinador do Flamengo, o adversário de terça-feira tem grande potencial.

"Gostei bastante, vi o jogo contra a LDU, vamos trabalhar em cima deles a partir de amanhã, especialmente depois de amanhã. Amanhã não da para treinar com todos. Não é surpresa, investimento alto (La Calera)".

O Flamengo terá folga neste domingo e se reapresenta na segunda-feira para iniciar a preparação. Rodrigo Caio, com fibrose muscular, está fora do duelo e desfalca o Flamengo mais uma vez.