Rogério Ceni em treino do Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 11:02

Rio - Após o título da Taça Guanabara, o Flamengo não teve muito tempo de descanso e rapidamente se reapresentou para iniciar a preparação para enfrentar o Unión La Calera, do Chile, pela Libertadores, no Maracanã, nesta terça-feira. O Rubro-Negro deverá ter o desfalque do zagueiro Rodrigo Caio, com uma fibrose. O atleta não participou da estreia contra o Vélez, por estar suspenso.

A equipe carioca deverá entrar em campo na partida com: Diego Alves; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Essa escalação foi a mesma que venceu o clube argentino na primeira partida do torneio.

O Flamengo busca a vitória para permanecer com 100% de aproveitamento e se manter na liderança da competição. Na estreia, a equipe do La Calera empatou por 2 a 2 contra a LDU, do Equador, em casa. Com isso, apenas o Rubro-Negro tem três pontos e está isolado na ponta do seu grupo.

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo conheceu seu adversário no Campeonato Carioca neste domingo. Com a goleada do Fluminense sobre o Madureira, o Rubro-Negro terá o Volta Redonda pela frente novamente. Por ter terminado a primeira fase do Estadual em primeiro lugar, a equipe de Ceni joga por dois resultados iguais para avançar para a final do Carioca.