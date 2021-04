Thiago Maia Divulgação

Publicado 26/04/2021 19:54

Rio - Ainda se recuperando de uma operação no joelho esquerdo realizada há cinco meses, o meia Thiago Maia, de 24 anos, comemorou o título do Flamengo da Taça Guanabara. Em seu perfil oficial no Twitter, o jogador parabenizou os companheiros de equipe pela taça conquistada no último sábado.

"Jogando ou não, Flamengo conquista mais um título aí aí essa vida que eu sempre quis. Parabéns a todos desse elenco maravilhoso e todos que trabalham do clube", escreveu o meia.



Emprestado pelo Lille, Thiago Maia chegou ao Flamengo no começo de 2020. Ele participou de 29 jogos com a camisa do Rubro-Negro, sendo 20 como titular e não marcou nenhuma vez pelo clube carioca.

