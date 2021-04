Carol Portaluppi faz elogios a atacante do Flamengo Gabigol: 'Muito estiloso'

Rio - Filha de Renato Gaúcho, Carol Portaluppi fez elogios a Gabigol nas redes sociais. Ao ser questionada sobre o que acha do atacante do Flamengo, Carol fez comentários positivos sobre o ídolo rubro-negro.

"Um trapper muito estiloso ", escreveu ela. O trap é um subgênero do rap que reúne traços do hip hop.

Além disso, a filha do ex-treinador do Grêmio também foi perguntada sobre a possibilidade de Renato Gaúcho treinar o Flamengo. "Você, Gabi, Renato, Maraca lotado, torcida do Mengão, RJ… Topa? Vira princesa da Nação logo!", falou um seguidor.



Carol Portaluppi, no entanto, respondeu de forma um pouco evasiva: "Cadê essa vacina, hein?"

