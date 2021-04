Flamengo x Volta Redonda pela 11 rodada do Campeonato Carioca 2021, no estádio do Maracanã. Rogério Ceni, técnico do Flamengo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 19:49

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para pegar o Union La Calera nesta terça-feira, às 19h15, no Maracanã, pela segunda rodada da Libertadores. Os desfalques são Rodrigo Caio e Thiago Maia. O zagueiro está com uma fibrose muscular e o volante ainda se recupera de cirurgia no joelho.

Veja abaixo a lista.

