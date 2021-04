Rogério Ceni e Marcos Braz no Ninho do Urubu Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Publicado 27/04/2021 11:32

Rio - O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, participou do programa da rádio Bandeirantes "Os Donos da Bola". O treinador Rogério Ceni, que recebe muitas críticas de parte dos torcedores do Rubro-Negro, foi objeto de análise. O dirigente elogiou o comandante e projetou um futuro dourado para o ex-goleiro na função de técnico.

"Quando eu entrei em contato com o Rogério, fizemos da melhor maneira possível porque ele estava empregado. Foi uma conversa rápida e franca. O Rogério foi muito honesto com a gente. Eu posso falar por mim, é um cara que tem uma metodologia de trabalho que funciona, trabalhador, chega a ser meio over porque só fala de trabalho. É um cara que eu posso te afirmar que será um técnico que terá oportunidade, mais na frente, em uma seleção brasileira", afirmou.



Marcos Braz também criticou o pouco período que os treinadores têm para trabalhar no futebol brasileiro. Na função no Flamengo desde 2019, o dirigente relembrou o passado recente de muitas trocas de técnico que o Rubro-Negro viveu.

"Antes de a gente chegar, nos últimos seis anos, o Flamengo teve 13 técnicos. Eu te afirmo que isso em nenhum lugar do mundo funciona. O Flamengo teve um técnico a cada quatro meses e meio, e um ponto que a gente entendia que deveria romper era essa atmosfera. Isso passa por quando você escolher um técnico, você acreditar no trabalho dele e ter resiliência. Às vezes, o resultado não vem no começo do trabalho. Isso (a troca frequente de técnicos) é uma doença do futebol brasileiro”, afirmou.