Publicado 27/04/2021 13:27

Rio - O Flamengo anunciou na tarde desta terça-feira que fechou um acordo de patrocínio com o Mercado Livre. O site de comércio estampará sua marca nas costas da camisa rubro-negra pelos próximos 20 meses. O acordo ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo.

"Ter uma marca como esta investindo no futebol brasileiro é algo muito positivo e mostra a força do nosso mercado. Temos certeza que esta nossa união trará um ótimo resultado para os dois lados e, principalmente, ajudará a dar ainda mais alegrias para a Nação Rubro-negra. Vamos seguindo adiante para fazer o nosso Flamengo ainda mais forte e vencedor", disse o presidente Rodolfo Landim.

De acordo com o comunicado, a logo será estampada tanto nas camisas de jogo quanto nas de treino. A diretoria também chegou a negociar o espaço com a Amazon, que fechou patrocínio pontual com o clube na final da Supercopa do Brasil.