Em noite inspirada, Gabigol comera com Isla um dos gols marcados na goleada sobre o Unión La Calera Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 21:15

DIEGO ALVES: Foi pouco exigido, não teve chance de defesa no gol de Sáez, mas causou calafrios no torcedor com perigosas saídas com os pés. NOTA 5,5

ISLA: Apesar da liberdade pela direita foi pouco acionado. Na defesa não comprometeu. NOTA 6

WILLIAM ARÃO: De volta à zaga, mostrou que o entrosamento com Bruno Viana não é o ideal, mas não comprometeu. NOTA 6

LÉO PEREIRA: Entrou no fim. SEM NOTA

BRUNO VIANA: Foi muito cobrado por Rogério Ceni na questão do posicionamento. No segundo tempo, o lançamento que deu origem ao gol de Saéz foi nas suas costas. NOTA 4,5

FILIPE LUÍS: Teve dificuldade para encaixar a marcação na esquerda, em parceria com Bruno Viana. Mesmo com a presença mais discreta no apoio, foi importante na armação quando avançou. NOTA 6,5

DIEGO: Participativo, apareceu como elemento surpresa no revezamento com Gerson no apoio. Perdeu fôlego no poder de marcação no segundo tempo. NOTA 6

JOÃO GOMES: Entrou no fim. SEM NOTA

GERSON: Quando soltou a bola com maior velocidade, deu mais fluidez à armação, como na tabela com Arrascaeta na jogada do gol de Gabigol. Mas incisivo, buscou o gol em finalizações de fora da área. NOTA 6,5

EVERTON RIBEIRO: Ainda que distante do nível das atuações que o levaram à Seleção, se movimentou bastante e foi importante na transição. NOTA 6

VITINHO: Entrou bem, com vontade e a confiança de Rogério Ceni. Fez uma ótima jogada individual e iniciou o 'quadro' para a 'pintura' de Pedro. NOTA 6,5

ARRASCAETA: No início de temporada mais goleador da carreira, voltou a brilhar. Com uma assistência e um gol, mais uma vez foi um dos destaques da goleada sobre o Unión La Calera. NOTA 8

MICHAEL: Entrou no fim. SEM NOTA

BRUNO HENRIQUE: Craque da Libertadores de 2019, o atacante teve uma atuação discreta, mas importante com passes para os gols de Arrascaeta e Gabigol. NOTA 6

PEDRO: Entrou aos 38 do segundo tempo e fez de um 'limão' uma 'limonada'. Após a ótima jogada de Vitinho, fez fila na defesa chilena para marcar um golaço. NOTA 7

GABIGOL: Com mais dois gols marcados na Libertadores, mantém o clima de lua de mel com a torcida e status de principal goleador do Flamengo. Por displicência, perdeu duas ótimas chances de aumentar sua impressionante média. NOTA 8

ROGÉRIO CENI: Conseguiu identificar e corrigir os problemas do Flamengo na base da conversa e das eficientes mexidas. Apesar do susto no início do segundo tempo, o Rubro-Negro não perdeu o controle do jogo. NOTA 8