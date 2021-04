Foto: Marcelo Cortes / Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Em um jogo com muitas oscilações, o Flamengo goleou o Unión La Calera por 4 a 1, no Maracanã, pela segunda rodada da Libertadores, mantendo a invencibilidade na competição. Os gols foram marcados por Gabigol, duas vezes, Arrascaeta e Pedro. Sáez descontou para o time chileno.

Com a vitória, o Flamengo é o líder no Grupo G, com seis pontos, e LDU está em segundo, com quatro, após bater o Vélez no mesmo horário do jogo do Rubro-Negro com o La Calera.

O primeiro tempo serviu foi em clima de treino para o Flamengo, que dominou o Unión La Calera e não deixou o adversário respirar. O primeiro lance de perigo foi logo aos nove minutos. Everton Ribeiro, que fez uma boa exibição na primeira etapa, lançou Isla na direita da área. O lateral tocou para o meio e encontrou Diego, que bateu de primeira e quase balançou a rede.

Aos 25, o Flamengo quase marcou um golaço. Bruno Henrique encontrou Gerson na área. O volante aplicou um chapéu em Oyanedel, tentou o chute, mas a bola foi desviada para escanteio e salvou o que seria uma pintura no Maracanã. Aos 29, o Rubro-Negro voltou a levar perigo ao gol de Arias. Após boa troca de passes, a bola chegou em Gabigol, que viu o espaço e chutou rasteiro, mas o goleiro chileno fez boa defesa.

Mas, no lance seguinte, não teve jeito. Gerson encontrou Arrascaeta na esquerda da área. O meia tocou de primeira para o meio, e Gabigol apareceu livre para chutar de primeira e estufar a rede. Foi o gol de 'videogame', como os torcedores gostam de falar. Esse foi o 13º gol do camisa 9 pelo Flamengo na Libertadores, ficando em segundo lugar no quesito. Zico, com 16, é o líder.

Aos 34, o Flamengo ampliou. Após contra-ataque, Bruno Henrique tocou para Arrascaeta na entrada da área. O uruguaio, que vive uma fase magnífica no Rubro-Negro, escolheu o canto e marcou o segundo. O La Calera não conseguia respirar e ainda tomou o terceiro, mas, para a sorte do chileno, não valeu. Arrascaeta deixou Bruno Henrique na cara do gol. O atacante se enrolou com a bola, mas Gerson apareceu e mandou para a rede. A arbitragem marcou falta de ataque do volante por ter entrado de sola na jogada.

Para o segundo tempo, o Flamengo voltou desligado e com as pernas pesadas, sentindo claramente o desgaste físico. E, aos 11 minutos, o La Calera diminuiu o placar e botou emoção no jogo. Sáez foi lançado por Ramírez nas costas de Bruno Viana, zagueiro rubro-negro, avança em velocidade e chutou na saída do goleiro Diego Alves.

Aos 20, o Flamengo respondeu. Everton Ribeiro recebeu passe de Gabigol, chutou da entrada da área, a bola desviou e saiu para escanteio. Mesmo não estando bem no jogo, o Rubro-Negro mantinha a marcação alta, pressionando os chilenos. E a estratégia deu certo aos 33: após troca de passes, Bruno Henrique lançou Gabigol na área pela direita. O atacante chuta cruzado e mandou para o gol, fazendo o 14º em Libertadores.

Com a vantagem no marcador, o Flamengo deu uma relaxada na partida, dando mais espaço ao La Calera. Porém, Pedro, que havia acabado de entrar, fechou o caixão dos chilenos com uma pintura. Em jogada de contra-ataque, Vitinho avançou pela direita, cortou a marcação e encontrou Pedro. O atacante deu uma "cavadinha" e marcou um golaço no Maracanã.

O Flamengo volta a campo no sábado para pegar o Volta Redonda, às 21h05, no Raulino de Oliveira, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. A partida de volta será no dia 8 (sábado), no Maracanã, também às 21h05.