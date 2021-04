Artilheiro do Flamengo no século, com 77 gols, Gabigol mantém a ótima média de gols em 2021 Alexandre Vidal/Flamengo

Por Lance

Publicado 27/04/2021 21:44

Rio - Eleito o Rei da América em 2019, Gabriel Barbosa mantém a ótima média de gols na Libertadores desde a chegada ao Flamengo. Após marcar apenas uma vez em seis jogos pelo Santos, em 2018, o atacante já acumula 14 em 19 jogos com a camisa rubro-negra na competição.

Com os marcados, nesta terça-feira, na goleada por 4 a 1 sobre o Unión La Calera, do Chile, no Maracanã, o camisa 9 se tornou um dos 20 jogadores brasileiros com mais gols na história da Libertadores. São 15 em 25 atuações, ultrapassando exatamente Neymar, seu antigo parceiro no Peixe e seleção brasileira. O astro do Paris Saint-Germain, da França, também entrou em campo 25 vezes, porém, marcou um gol a menos.

Publicidade

Maior artilheiro do Flamengo neste século, com 77 gols, Gabigol está perto de se tornar também o principal goleador do clube em Libertadores. Com os dois sobre o La Calera, ele precisa de mais dois para superar Zico, o atual líder do ranking, com 16 gols.

ARTILHEIROS BRASILEIROS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES

- Fonte: O Gol

Publicidade

1º - Luizão - 29 gols em 42 jogos

2º - Palhinha* - 25 gols em 30 jogos

3º - Célio Taveira - 22 gols em 43 jogos

4º - Jairzinho - 21 gols em 36 jogos

5º - Fred - 19 gols em 34 jogos

Guilherme - 19 gols em 27 jogos

Ricardo Oliveira - 19 gols em 34 jogos

8º - Sérgio João** - 18 gols em 22 jogos

Tita - 18 gols em 43 jogos

Marcelinho Carioca - 18 gols em 49 jogos

11º - Robinho - 17 gols em 45 jogos

12º - Pelé - 17 gols em 15 jogos

Zico - 16 gols em 20 jogos

Jardel - 16 gols em 21 jogos

Julinho*** - 16 gols em 60 jogos

16º - Gabigol - 15 gols em 25 jogos

Leandro Damião - 15 gols em 30 jogos

Alex - 15 gols em 46 jogos

Rafael Sóbis - 15 gols em 57 jogos

Diego Souza - 15 gols em 49 jogos

* Palhinha, ídolo do Cruzeiro, que atuou pelo clube na década de 70, não o seu homônimo que também atuou na equipe mineira nos anos 90.

Publicidade

** Sérgio João é brasileiro naturalizado boliviano. No Brasil, jogou por Madureira, América, Americano e Tupi. Na Bolívia, se destacou no Bolívar.

*** Julinho é brasileiro naturalizado peruano. Passou por Vitória e Flamengo no meio da década de 80 antes de ir para o Peru, onde virou ídolo no Sporting Cristal.