Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 09:00

Rio - O treinador Rogério Ceni destacou a marca alcançada por Gabigol na goleada do Flamengo sobre o Unión La Calera. O jogador chegou aos 14 gols com a camisa rubro-negra na Libertadores. O número coloca o artilheiro a dois de igualar os números do maior ídolo da história do Flamengo.

"Gabriel empatou comigo em Copa Libertadores e está a dois gols do Zico. Está evoluindo. O Arrascaeta fez um bom gol e fez o jogo fluir. Mas num time que você tem coragem de botar seu camisa 10 de primeiro volante, você passa por isso. Eu opto pelos melhores jogadores que tenho. Gabriel foi eleito o melhor em campo? Merecido. Se fosse o Arrascaeta também, Gérson, Diego fez um grande jogo", afirmou.



Sobre o resultado conquistado no Maracanã, Ceni ressaltou a sua importância, mas já fez projeções em relação a semifinal do Carioca. O Rubro-Negro entra em campo no sábado contra o Volta Redonda.

É importantíssimo. Vitória traz bom ambiente, traz alegria, confiança... Isso é importante para sequência da competição. Agora, temos um jogo fora de casa e precisamos seguir bem. Vamos voltar a atenção para o Carioca e precisamos levar o Flamengo à final