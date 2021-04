Sinergia Rubro-Negra Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 13:43 | Atualizado 28/04/2021 14:47

Rio - O grupo político Sinergia Rubro-Negra lançou uma nota oficial declarando o apoio à aprovação de contas do Flamengo em relação ao ano de 2020. Em nota oficial, os associados destacaram as dificuldades vencidas pela atual diretor, mesmo em temos de crise, devido a pandemia da Covid-19. Além disso, o grupo também se manifestou em relação a possibilidade de realização de reuniões presenciais envolvendo os sócios do clube carioca neste momento.

Confira a nota:

"O Sinergia Rubro-Negra (@SinergiaRN) vem a público reiterar seu apoio à aprovação das contas do Clube, relativas ao exercício 2020. Mesmo em meio a uma pandemia sem precedentes em nossa história, entendemos que as Finanças do Clube vêm sendo administradas de forma consciente e responsável, em que pese readequações necessárias e ajustes de cenário.



Por esse motivo, e após uma extensa análise dos números das DFs que realizamos internamente, entendemos que, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas no tocante a patrocínios, ausência de público nos estádios e quedas nas receitas, a Diretoria vem trabalhando de forma austera e consciente, o que motivou o nosso voto pela aprovação das referidas contas.



Não obstante a isso, tendo sido cumpridos todos os requisitos técnicos e contábeis para análise e auditoria por uma Big 4 do mercado (EY), além dos pareceres técnicos do Conselho Fiscal e da Comissão Permanente de Finanças do Clube, que recomendaram por unanimidade a aprovação das Contas do Exercício de 2020 — constante do Balanço Patrimonial, das Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes e da Análise da Execução Orçamentária — entendemos que não há motivos para não concordar que a gestão do Presidente Landim esteja em consonância com o compromisso de manter as contas do CRF equilibradas, saudáveis e sustentáveis, mesmo diante de um cenário extremamente atípico e desafiador.



Com relação à aprovação das contas via e-mail, ainda que o debate sadio e as explicações/questionamentos fiquem prejudicados, entendemos que, diante do aumento dos números da pandemia da Covid-19 no Rio de Janeiro, não seria prudente a realização de reuniões presenciais no momento, o que em nada prejudicou os trabalhos dos respectivos e competentes Poderes e Comissões do Clube, ao fornecer pareceres técnicos necessários para aprovação dos conselheiros."