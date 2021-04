Pedro ESTADÃO CONTEÚDO

Rio - Mesmo estando na reserva, Pedro vem colecionando boas atuações com a camisa do Flamengo. Para o comentarista Felippe Facincani, da ESPN, o jogador tem potencial para ser titular da seleção brasileira e , tendo em vista a proximidade da Copa do Mundo, deveria estar "incomodado para jogar".

"Para o Flamengo, ter o Pedro no banco deve ser ótimo, mas estamos analisando o jogador. Se eu fosse o Pedro, eu ia querer jogar muito, até porque ele sabe que tem bola para ser o titular do Flamengo e da Seleção. Aliás, em termos de Seleção, ele larga na frente do Gabigol, porque o Tite convocou mais ele do que o Gabriel. Então eu acho que o Pedro deveria estar incomodado para jogar, já que ele pode perder uma vaga no ano que vem (Copa do Mundo 2022)", disse o jornalista.



Na última terça-feira, no Maracanã, o camisa 21 saiu do banco no segundo tempo e marcou um golaço na goleada por 4 a 1 sobre o Unión La Calera, pela Libertadores.