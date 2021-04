O técnico Domènec Torrent, do Flamengo RODRIGO BUENDIA / AFP

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 17:20

Rio - As goleadas sofridas pelo Flamengo sob seu comando acabaram influenciando na demissão de Domènec Torrent. Em entrevista ao portal alemã "Spox", o treinador catalão recordou a demissão do clube carioca e criticou a postura de alguns dirigentes.

“Flamengo é o maior e mais importante clube da América do Sul com 40 milhões de seguidores. Se você perder um jogo, tudo será um desastre. Os diretores tinham ideias diferentes. Alguns queriam Dome como treinador, outros Jürgen Klopp ou outra pessoa. É assim que funciona no Brasil. Minha equipe técnica e eu não sabíamos disso quando chegamos lá. Mas depois de algumas semanas, já estava claro para nós: se perdermos um ou dois jogos, iríamos embora. Não (tenho arrependimento). O Flamengo é um clube maravilhoso com uma torcida maravilhosa. E a equipe também se tornou querida em meu coração”, disse Dome.



“Na época da minha demissão, estávamos apenas um ponto atrás dos líderes do campeonato (brasileiro), estávamos nas quartas de final da Copa do Brasil e lideramos o nosso grupo na Copa Libertadores. E tudo isso em uma fase em que vários jogadores não estavam disponíveis para nós devido ao Covid-19. Uma vez tivemos 19 casos positivos (no clube). 19! Na Europa, o jogo teria sido cancelado. Tínhamos que jogar de qualquer maneira. Apenas três dos nossos onze jogadores eram do time titular“, recordou.

Torrent comandou o Flamengo em 24 partidas. com 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas - aproveitamento de 63,8%. O número de gols sofridos pela equipe neste período, 42, chamou a atenção.