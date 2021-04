Léo Pereira, zagueiro do Flamengo Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 17:00

Rio - Após faltar ao treino da última quinta-feira e aparecer em um vídeo de uma festa supostamente no dia anterior, o zagueiro Léo Pereira se reapresentou no Ninho do Urubu na tarde desta sexta-feira. O jogador foi submetido a um teste de Covid-19, que apontou resultado negativo, e será multado pelo Flamengo.

Publicidade

Por conta da polêmica, o zagueiro não será relacionado para a semifinal do Campeonato Carioca, no próximo sábado, contra o Volta Redonda. No entanto, ele não será afastado e continuará trabalhando normalmente com o grupo.



Léo alegou aos médicos do clube que a ausência no treino da última quinta-feira se deu por conta de um mal estar. Porém, vídeos do jogador em uma festa na Zona Oeste do Rio surpreendeu a diretoria.