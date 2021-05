Flamengo x Volta Redonda pela 11 rodada do Campeonato Carioca 2021, no estádio do Maracanã. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 17:56

Rio - Após golear o Unión La Calera na última terça-feira, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Carioca. Neste sábado, o Rubro-Negro encara o Volta Redonda, no primeiro jogo da semifinal da competição, no Raulino de Oliveira, às 21h05. Após a vitória sobre o time chileno na Libertadores, o técnico Rogério Ceni deu a entender que pode rodar o elenco na partida contra o Voltaço.

"Jogamos sempre com o melhor Flamengo possível, buscando as vitórias e seguindo o planejamento do começo do ano, quando começamos o Carioca quase que com um time Sub-20. Usamos o time completo em três, quatro jogos… Sabemos o quanto é importante ser campeão carioca, ser campeão pelo Flamengo, e vamos rodar o elenco, usar todos os jogadores", disse Rogério na última terça-feira.

O último encontro entre as duas equipes ocorreu no último fim de semana, quando o Flamengo venceu o Volta Redonda, por 2 a 1, com gols de Michael e Vitinho. Na oportunidade, a vitória deu ao Rubro-Negro o título da Taça Guanabara. O segundo jogo da semifinal entre os clubes ocorre no dia 8 de maio, no Maracanã, também às 21h05. Na outra chave do torneio, se enfrentam Fluminense e Portuguesa.