Publicado 30/04/2021 18:37

Rio - O Flamengo não poderá contar com três de seus principais jogadores na semifinal do Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, neste sábado, às 21h, no Raulino de Oliveira. O técnico Rogério Ceni não terá Gerson, Gabigol e Filipe Luís à sua disposição para colocar em campo.

Segundo o clube, Gerson sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda no treino desta sexta-feira. O camisa 8 deve realizar exames mais detalhados neste sábado, mas está fora da partida contra o Voltaço. Já Gabigol e Filipe Luís foram poupados visando o jogo contra a LDU, pela Libertadores, na próxima terça-feira.



Além do trio, o Flamengo também não terá Rodrigo Caio, que se recupera de lesão, e Léo Pereira, que ficou fora após faltar ao treino da última quinta-feira e ser flagrado em festa no dia anterior.

