Pedro marcou os três gols da vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 23:04

De olho na Libertadores, o Flamengo jogou com três jogadores considerados titulares - outros quatro entraram no segundo tempo -, o que foi suficiente para praticamente se garantir na final do Campeonato Carioca. Com dois gols de Pedro em assistências de Michael, o Rubro-Negro fez 3 a 0 no Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, e agora pode perder por até três gols de diferença na volta, no próximo sábado no Maracanã.

Mesmo com apenas Diego Alves, Willian Arão e Everton Ribeiro da equipe principal, o Flamengo mostrou desde o início que não pretendia deixar de lado o Carioca. Pressionou e buscou o ataque, mas perdeu muitas chances e dois titulares acabaram sendo os personagens no primeiro tempo.

Diego Alves salvou em chute de Alef Manga após contra-ataque, aos 32, na única chance de perigo da bem armada equipe do Volta Redonda, que deu trabalho, mas pouco assustou. E o Everton Ribeiro teve grande chance ao aparecer cara a cara, mas diante da má fase, chutou na trave, aos 24. O camisa 7 rubro-negro ainda deu o passe para Pedro, que parou em grande defesa de Andrey, aos 35.



Com espaço, faltava ao Flamengo caprichar para resolver o jogo. E isso aconteceu logo após a volta do intervalo. Em duas boas jogadas, uma pela esquerda e outra pela direita, Michael achou Pedro, que na pequena área marcou os gols, aos 4 e 7 minutos. Foi o suficiente para nocautear o Volta Redonda.

A vitória garantida permitiu a Rogério Ceni colocar Bruno Henrique, Diego, Arrascaeta e Bruno Viana, para poupar Everton Ribeiro e Arão. Mas o volante virou preocupação para o duelo com a LDU, terça-feira, ao sair sentindo desconforto na coxa direita. Modificado, o Flamengo relaxou e tomou alguns sustos no fim, mas foi Pedro quem marcou mais um, no último lance do jogo, de peito, após cruzamento de Arrascaeta.



VOLTA REDONDA 0 X 3 FLAMENGO

Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Rafael Martins de Sá



FLAMENGO: Diego Alves, Matheuzinho, Willian Arão (Bruno Viana), Gustavo Henrique e Renê; Hugo Moura, João Gomes (Diego) e Everton Ribeiro (Bruno Henrique); Michael (Arrascaeta), Vitinho (Rodrigo Muniz) e Pedro. Técnico: Rogério Ceni.



VOLTA REDONDA: Andrey, Júlio Amorim (Marcos Bebê), Gabriel Pereira, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson (Wallison) e Luciano Naninho (Hiroshi); Alef Manga, MV (Caio Vítor) e João Carlos. Técnico: Neto Colucci.



GOLS: Pedro (aos 4, 7 e 49 minutos do segundo tempo)

CARTÕES AMARELOS: Heitor, Alef Manga, Luiz Paulo (VOR); João Gomes (FLA)