Rio - O Flamengo já está em solo equatoriano para disputar a terceira rodada da Libertadores. A equipe carioca chegou na noite do último domingo em Quito, onde vai enfrentar a LDU, na próxima terça-feira, às 21h30. O Rubro-Negro tem 100% de aproveitamento na competição.

Para a partida contra os equatorianos, que estão em segundo lugar na chave com quatro pontos, Rogério Ceni não vai poder contar com a presença de Rodrigo Caio e Gerson, que estão vetados do confronto. O Flamengo deverá ter João Gomes e Gustavo Henrique em seus lugares.

O reencontro com a LDU traz recordações positivas para o Flamengo. As duas equipes fizeram parte do mesmo grupo na campanha de 2019, que terminou com o título do clube carioca. Os cariocas perderam em Quito por 2 a 1 e venceram no Maracanã por 3 a 1. Naquela ocasião, as duas equipes avançaram com a mesma pontuação: 10 pontos. Porém, o Rubro-Negro ficou em primeiro, devido ao saldo de gols.



Bem na Libertadores, a LDU ocupa no momento apenas a quarta colocação no Campeonato Equatoriano. O Emelec lidera o torneio. A equipe campeã da Libertadores de 2008 está invicta no torneio com quatro vitórias e seis empates.