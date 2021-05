Marcos Braz Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - Jorge Jesus deixou o Flamengo há quase dez meses, mas o nome do treinador segue sendo assunto no Rubro-Negro, mesmo após as conquistas do Brasileiro e da Supercopa do Brasil. Em participação no programa "Arena SBT", o vice de futebol, Marcos Braz, foi questionado sobre os últimos momentos do português no clube carioca. O dirigente fez uma autocrítica sobre a renovação de contrato do comandante.

"Nós levamos quatro, cinco meses para fazer a renovação dele e era bem difícil. Vou confessar que depois que a gente renovou, a gente acreditava que tinha passado por esse obstáculo, mas era só o início de uma pandemia, da maior crise sanitária que enfrentamos. Então temos que relevar alguns pontos dessa saída. O Jorge foi uma pessoa correta comigo quando tomou a decisão. Acho que talvez a gente não precisasse ter feito a renovação, mas fizemos e depois me pegou de surpresa. Mas ele tem esse crédito, acho que a torcida também tem que dar esse crédito a ele. Acho que a pandemia e as indefinições foram a questão central", afirmou o dirigente.



Jorge Jesus comandou o Flamengo por pouco mais de um ano. Ele conquistou um Campeonato Carioca, uma Libertadores, um Brasileiro, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.