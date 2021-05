Gerson Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 15:33

Rio - O treinador Andre Jardine divulgou nesta sexta-feira a convocação da seleção brasileira olímpica para sequência de treinos, antes dos Jogos de Tóquio. Ao comentar sobre Gerson, jogador do Flamengo, presente na lista, o comandante falou sobre a recusa do atleta em 2019. A decisão do meia acabou gerando um certo mal estar entre ele e a CBF.

"Eu sou um profissional que a minha maior experiência é trabalhando com base. A gente acredita que o erro faz parte, nós erramos muito. E a gente espera que o Gérson tenha amadurecido. Vejo ele em um momento maravilhoso, muito maduro no que faz", afirmou.



Além do meia, Pedro foi o outro jogador do Flamengo convocado. Jardine fez elogios a Gerson e garantiu que o meia do Rubro-Negro vem sendo observado também por Tite.

"Ele é um grande atleta que vem sendo observado por nós e pela principal. A concorrência nessa posição é grande, talvez a que mais tem jogadores em altíssimo nível. A vez dele chegaria e chegou. Senti dele um jogador concentrado naquilo que faz, focado em conquistar títulos e decolar na carreira. Tenho certeza que é esse Gérson que vamos encontrar e que já manifestou o desejo de vestir a camisa da Seleção, seja qual for", disse.