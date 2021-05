Gerson Alexandre Vidal/Flamengo

Rio - De acordo com o portal francês "le10sport", o Olympique de Marselha aumentou a sua oferta para tirar Gerson do Flamengo. O clube europeu teria oferecido 26 milhões de euros (R$ 167,11 milhões) pelo jogador, de 23 anos, que pertence ao Rubro-Negro. A oferta anterior era de um milhão de euros a menos.

No entanto, a vontade do Flamengo é de que a proposta seja de 30 milhões de euros (R$ 192,82 milhões). Além disso, o clube carioca deseja manter algum percentual do jogador convocado para a seleção brasileira olímpica para conseguir lucrar em uma possível venda futura.

Segundo o site, o clube francês está otimista em relação a um desfecho positivo. Nos últimos dias, o pai do jogador foi procurado pelo portal francês "Le Equipe" e falou com empolgação sofre a oferta do Olympique.



"O clube está pronto para fazer um grande esforço. Estamos cientes disso. É uma honra ser desejada por um clube como este!", afirmou Marcão, o pai do jogador, de 23 anos, que atuou no futebol italiano por Roma e Fiorentina.