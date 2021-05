Gerson Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - Os rumores da imprensa francesa indicam que o meia Gerson está bem perto de ser vendido pelo Flamengo ao Olympique de Marselha. No entanto, de acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, as coisas não são bem assim. A negociação estaria ainda bem distante de chegar aos valores que o clube carioca deseja.

"Flamengo e Olympique ainda distantes de acordo para negociar Gerson: valor fixo, bônus por desempenho e percentual sobre futura venda estão à mesa. Muito papo e pouca ação($) por parte do time francês. Flamengo quer um pacote de 35 milhões de euros. Dono do clube vai coçar o bolso?", afirmou o jornalista em seu perfil no Twitter.



De acordo com o portal francês "le10sport", o Olympique de Marselha aumentou a sua oferta para tirar Gerson do Flamengo. O clube europeu teria oferecido 26 milhões de euros (R$ 167,11 milhões) pelo jogador, de 23 anos, que pertence ao Rubro-Negro. A oferta anterior era de um milhão de euros a menos

Segundo o site, o clube francês está otimista em relação a um desfecho positivo. Nos últimos dias, o pai do jogador foi procurado pelo portal francês "Le Equipe" e falou com empolgação sofre a oferta do Olympique.



"O clube está pronto para fazer um grande esforço. Estamos cientes disso. É uma honra ser desejada por um clube como este!", afirmou Marcão, o pai do jogador, de 23 anos, que atuou no futebol italiano por Roma e Fiorentina.