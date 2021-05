Tite teria dificuldades para convocar os jogadores por conta da pandemia Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/05/2021 19:54

Rio - O Flamengo terá mais dois representantes na seleção brasileira que disputará as próximas duas partidas das Eliminatórias. Além de Gabigol e Éverton Ribeiro, o técnico Tite chamou o volante Daniel Cabral e o goleiro João Fernando para completarem os times durante os treinamentos.

Os dois jovens estarão à disposição de Tite durante todo período de treinos na Granja Comary. Esse tipo de convocação englobando jogadores jovens para completar treinos é algo rotineiro na seleção brasileira. Hugo Souza, por exemplo, é um dos que já tiveram essa experiência.



O Brasil entrará em campo no dia 4 de junho, contra o Equador, e no dia 8, contra o Paraguai. Atualmente, a equipe de Tite é líder isolada da competição, tendo vencido as quatro partidas que disputou.