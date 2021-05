Gerson Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 19/05/2021 15:21

Rio - O Flamengo decidiu adiar para quinta-feira as negociações com o Olympique de Marselha pelo volante Gerson. Por conta do jogo importante do Rubro-Negro nesta quarta-feira contra a LDU, pela Libertadores, as partes não conseguiram avançar nas conversas e se reunirão novamente na quinta-feira, após a partida. As informações são do site "GE".

O Flamengo deseja conseguir alguns ajustes na proposta do Olympique, mas tem se mostrado aberto nas negociações. A proposta inicial é de 25 milhões de euros, mas o Rubro-Negro deseja incluir metas no contrato que façam o valor chegar a 30 milhões de euros. Marcão, pai e empresário de Gerson, também está participando dos encontros e já iniciou conversas para definir salários e tempo de contrato, mas ainda não chegou a um acordo.



Antes de definir o futuro de Gerson, o Flamengo entrará em campo nesta quarta-feira, ás 21h, contra a LDU, pela Libertadores. Em caso de empate, o time de Rogério Ceni garante vaga antecipada nas oitavas. Apesar das conversas entre os clubes, Gerson está relacionado normalmente para a partida.