Rio - A possibilidade de Gerson deixar o Flamengo e se transferir para o Olympique de Marselha diminuiu consideravelmente. De acordo com o site "Globo Esporte", apesar de os clubes estarem se aproximando de um acordo, a identificação com a torcida rubro-negra pesou e o jogador já confidenciou a pessoas próximas e do dentro do clube que não pretende aceitar a oferta dos franceses.

Devido ao jogo decisivo contra a LDU, pela Libertadores, nesta quarta-feira, o Flamengo adiou as conversas com o Olympique para quinta. Os clubes negociavam um acordo próximo a 25 milhões de euros, e o time carioca lutava para manter um percentual do jogador e conseguir aditivos que aumentassem os valores da transferência. No entanto, por conta do posicionamento de Gerson, a tendência é que o encontro encerre a negociação e sacramente a permanência dele na Gávea.



Além de sua relação com o Flamengo, pesou o fato de Gerson estar bem adaptado ao Rio e morando perto de seus familiares. O atleta não vê com bons olhos a possibilidade de ter que ir morar sozinho na França. Outro fator negativo para a negociação é que a janela europeia está fechada e, por tanto, não há motivo para sacramentar uma transferência antes de ela ser aberta, ainda mais com outros clubes interessados.

Gerson tem contrato com o Flamengo até o fim de 2023. Recentemente, o camisa 8, multicampeão pelo clube, chegou a marca de 100 jogos com a camisa rubro-negra.