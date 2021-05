Por O Dia

19/05/2021 20:10

O Flamengo está escalado para pegar a LDU com muitas surpresas no time. Além de Matheuzinho, como a reportagem adiantou mais cedo, Rogério Ceni decidiu escalar Leo Pereira, Gustavo Henrique e Bruno Viana na trinca de zaga. Com isso, o time vai a campo com: Gabriel Batista, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Bruno Viana, Matheuzinho, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho, Gabigol e Pedro.

A bola rola às 21h, no Maracanã. O Rubro-Negro precisa de uma simples vitória para se classificar às oitavas de final da Libertadores com uma rodada de antecedência.