Everton Ribeiro Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 11:00 | Atualizado 20/05/2021 12:39

Rio - Ainda sem uma definição sobre o futuro de Gerson, o Flamengo aguarda receber mais uma oferta por um dos jogadores titulares da equipe de Rogério Ceni. Trata-se do meia Everton Ribeiro. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a expectativa é de que clubes do Oriente Médio oficializem propostas pelo jogador convocado por Tite para a seleção brasileira.

Segundo o portal, a diretoria do Flamengo deverá ser mais receptiva que foi em janeiro, caso receba alguma consulta pelo jogador. Everton Ribeiro é visto, ao lado de Gerson, como o jogador com mais potencial de venda por parte dos dirigentes rubro-negros. No começo do ano, o o Al Nassr, dos Emirados Árabes, esteve perto de um acerto.

Publicidade

Naquela ocasião, o Rubro-Negro estava na reta final do Campeonato Brasileiro, com isso, o clube carioca sendo irredutível nas negociações. Os cariocas gostariam de receber algo em torno de 10 milhões de euros entre compra e possíveis aditivos por metas, envolvendo Everton Ribeiro.



Publicidade

No entanto, segundo o portal, o Rubro-Negro está mais flexível a aceitar uma nova proposta. O próprio Al Nassr poderá novamente entrar na briga. A janela só abre em 12 de agosto, mas a expectativa é de que os árabes entrem em ação com antecedência, visto que a temporada se encerrou no último dia 11.



As negociações envolvendo Gerson seguem em andamento. De acordo com o portal "globoesporte.com", o jogador indicou que não deseja se transferir, porém, ainda existe a possibilidade de um acerto entre as partes e o atleta ir jogar no Olympique de Marselha.