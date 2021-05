Rio de Janeiro 15/05/2021 - Rogério Ceni do Flamengo durante partida contra a equipe do Fluminense válida palas finais do Carioca 2021. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Rio - A postura de Rogério Ceni após o empate do Flamengo em 2 a 2 com a LDU, no Maracanã, que garantiu o Rubro-Negro nas oitavas de final da Libertadores, não agradou ao comentarista do Grupo Globo Sérgio Xavier Filho. Durante o "Troca de Passes", o jornalista chegou a dizer que o treinador precisa de um coaching.

"Eu acho que tem uma questão do Rogério, ele precisava de algum coaching. Por mais que o Rogério esteja dizendo a verdade, os números foram esses, tinha o gerenciamento, ele não falou nada demais, mas o jeito que ele fala é o jeito de alguém que nunca erra. Da para ele dizer a mesma coisa de um jeito que não soe arrogante", disse Sérgio.



"É essa a leitura feita hoje e sempre, o Rogério em entrevistas tem muita dificuldade de identificar algum problema. Ele mostrar alguma fragilidade, mostrar que aqui falhamos, ajudaria na aceitação dele, é uma questão de postura", completou.