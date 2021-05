Gabigol e Neymar atuando pela seleção brasileira nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016 Divulgação

Principal jogador brasileiro da atualidade, Neymar desembarcou na Europa em 2013, quando deixou o Santos rumo ao Barcelona. No entanto, o atleta não parou de acompanhar o futebol brasileiro e conhece os jovens que ganharam destaque no Brasil. Em meio a isso, o meia-atacante do Paris Saint-Germain apontou alguns companheiros que estão em evidência nos campeonatos locais, como Gabigol e Gerson, do Flamengo.



"Gabriel Menino… tem também o Kaio Jorge do Santos, ele é muito talentoso. Já assisti a duas partidas da Libertadores onde ele estava jogando, ele pode brilhar na Europa. Também gosto muito do Gerson do Flamengo. O tempo dele no Brasil já passou, ele precisa vir para a Europa! Gabigol também pode fazer um ótimo trabalho na Europa. Têm tantos outros jogadores, mas esses quatro nomes são os principais jogadores brasileiros da atualidade e devem jogar na Europa", disse o camisa 10 da seleção brasileira em um evento da Red Bull.

Dentre os atletas citados por Neymar, Gabriel Barbosa é quem mais conhece o meia-atacante, já que atuaram juntos nas Olimpíadas de 2016, quando o Brasil garantiu o ouro contra a Alemanha. A dupla se reencontrará no fim de maio, na Granja Comary, para disputar duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Gerson integrará a seleção olímpica, comandada por André Jardine.