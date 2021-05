Apresentador se mostrou revoltado com a procura do clube paulista Divulgação/Band

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 15:25 | Atualizado 20/05/2021 15:25

Rio - O apresentador da Band, Neto, afirmou que vê o treinador do Flamengo, Rogério Ceni, ameaçado, após o Rubro-Negro empatar com a LDU, em casa, pela Libertadores. O resultado classificou o clube carioca, mas o técnico vem recebendo muitas críticas dos torcedores rubro-negros.

"O Rogério Ceni não aguenta. O que ele fez contra a LDU ontem só mostra que ele quer ser protagonista. Porque, brigar com o Gabigol e deixar ele mostrar onde ele ia jogar… O Rogério Ceni ia tirar o Gabigol para colocar o João Gomes. E quase perdeu o jogo ontem", afirmou.

Publicidade

Além disso, o ídolo corintiano afirmou que o clube carioca só conseguiu empatar a partida contra a LDU por conta de um gol que não deveria ter sido validado. Na opinião de Neto, Gustavo Henrique cometeu uma infração no lance em que marcou para o Flamengo.



Publicidade

"Se tivesse VAR, perderia, porque o Gustavo Henrique segurou o zagueiro [no lance do segundo gol]. Foi falta. Agora, não tem VAR com o Flamengo. Inventaram o VAR por causa do Flamengo", disse.