Por Lance

Publicado 20/05/2021 17:00

Rio - O Flamengo está confirmado na próxima fase da Libertadores. Após o empate com a LDU, nesta quarta-feira, no Maracanã, em 2 a 2, o treinador do Rubro-Negro, Rogério Ceni, foi criticado por suas escolhas táticas em campo e por uma entrevista pós-jogo que contrariou a opinião de muitos. Na visão de Sergio Xavier, do SporTV, Ceni precisa ser menos arrogante em suas falas.



"Eu acho que tem uma questão do Rogério, ele precisava de algum coach. Por mais que o Rogério esteja dizendo a verdade, os números foram esses, tinha o gerenciamento, ele não falou nada demais, mas o jeito que ele fala é o jeito de alguém que nunca erra. Da para ele dizer a mesma coisa de um jeito que não soe arrogante", aconselhou ele, no "Troca de Passes".





Na referida fala, Rogério elogiou sua opção em entrar em campo com uma nova formação tática. Ceni ainda teria irritado os torcedores por uma postura soberba após o sufoco na partida. Karine Alves, que apresentava o programa, e Raphael Rezende concordaram.



"É essa a leitura feita hoje e sempre, o Rogério em entrevistas tem muita dificuldade de identificar algum problema. Ele mostrar alguma fragilidade, mostrar que aqui falhamos, ajudaria na aceitação dele, é uma questão de postura", reprovou.



Com gol de Gustavo Henrique nos últimos minutos, o Flamengo empatou em 2 a 2 com a LDU, no Maracanã. O resultado coloca o clube carioca garantido na próxima fase da Libertadores. Contudo, o Fla-Flu da final do Carioca acontece antes disso.