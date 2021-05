Michael Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 16:23

Rio - O atacante Michael, de 25 anos, vem vivendo no Campeonato Carioca um início de uma volta por cima no Flamengo. De fora das últimas partidas por lesão, o jogador concedeu entrevista à FlaTV e falou sobre o sentimento que teve quando recebeu uma oferta para deixar o Goiás, rumo ao Rubro-Negro.

Publicidade

"Quando eu voltei de férias no Goiás, meu empresário falou que eu tinha muitas propostas. Aí eu falei para ele “não tem como escolher outro”. Nem quis ver o resto, fui direto para o Flamengo. No dia da minha apresentação, eram mais de 50 mil pessoas no Maracanã, aí eu me arrepiei, deu uma baqueada, não teve jeito. E foi igual quando eu fui campeão da Supercopa", afirmou.



O jogador recebeu nesse quase um ano e meio de Flamengo algumas ofertas de empréstimo para deixar o clube, porém, nenhuma agradou o jogador que continua com a expectativa de cair nas graças dos torcedores.

Publicidade

Na atual temporada, Michael entrou em campo em 12 jogos e fez dois gols. Ao todo, o atleta tem seis bolas nas redes em 55 partidas vestindo a camisa do Flamengo.