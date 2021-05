Rodrigo Caio tem chances de ser titular na final Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 11:22

Ao contrário de outras partidas, o Flamengo faz mistério antes da final do Carioca, neste sábado às 21h05 no Maracanã, e não divulgou na véspera a lista de relacionados para enfrentar o Fluminense. As dúvidas ficam por conta de Rodrigo Caio e Diego Alves.

O zagueiro treinou e tem boas chances de começar jogando. Já o goleiro ainda trabalha à parte, mas pode ser relacionado para ficar no banco e ser aproveitado numa eventual disputa por pênaltis, segundo o site 'Ge'.



Rodrigo Caio foi poupado contra a LDU e a comissão técnica tem evitado sobrecarregá-lo devido às recentes lesões musculares. Mas treinou na sexta-feira sem problemas. Já Diego Alves se recupera de fibrose e trabalhou em separado do grupo. O cuidado é evitar que o problema vire uma lesão muscular.



Com isso, Gabriel Bastista deve continuar no gol. O restante do time seria: Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luis; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.