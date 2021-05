Flamengo é campeão estadual 2021 REGINALDO PIMENTA

Por Lance

Publicado 23/05/2021 12:02

O Flamengo venceu mais um título, neste sábado. No Maracanã, o time de Rogério Ceni ganhou do Fluminense e levou pela terceira vez seguida o Campeonato Carioca. Nas redes sociais, o jornalista do Grupo Globo Eric Faria opinou que, em alguns anos, esta geração de 2019 será lembrada como "gigante".

- O titulo de hoje vai consolidando esse time/elenco na historia do clube. Não que precisasse de mais um Campeonato Carioca para afirmar o valor dessa geração, mas daqui a alguns anos o tamanho deles será gigante. A geração 1981 e a geração 2019 estarão na mesma prateleira - comentou ele no Twitter.



Desde 2019, o clube é tricampeão estadual, bicampeão nacional e venceu uma Libertadores, algo que se aproxima da geração de Zico, que venceu inclusivo o Mundial daquela temporada.



Gabigol marcou dois dos três gols rubro-negros no Maracanã, neste sábado. João Gomes completou o placar, e Fred descontou para o Fluminense. O Flamengo venceu por 4 a 2 o Tricolor, no agregado, e levou o caneco para a Gávea.